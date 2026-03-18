En San Rafael, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria distinguió a dos referentes de la ciencia

En el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas 2026 en San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo otorgó su máxima distinción académica a dos destacados investigadores internacionales.
Se trata de Noemí Zaritzky y Aldo Boccaccini, reconocidos por sus aportes en ingeniería de alimentos y biomateriales.
En el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas 2026 en San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo otorgó su máxima distinción académica a dos destacados investigadores internacionales.
Durante el encuentro científico, organizado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, fueron reconocidos con el título de Doctor honoris causa la doctora Noemí Zaritzky y el doctor Aldo R. Boccaccini, por sus contribuciones de excelencia en los campos de la ingeniería de los alimentos, el medio ambiente y los biomateriales.
El Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas, que se realiza desde 2005, reúne en esta edición a cerca de 400 investigadores provenientes de distintos países de América Latina, además de especialistas de Portugal y España, consolidándose como un espacio clave para el intercambio científico y tecnológico en la región.
Desde la Facultad destacaron que ambos investigadores mantienen una relación académica activa con la institución, participando en la dirección de tesis, colaborando en eventos científicos y formando parte de programas de doctorado.
En ese marco, Noticiero Andino dialogó con los dos científicos distinguidos, quienes recibieron la máxima distinción académica otorgada por la casa de estudios mendocina.