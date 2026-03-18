En San Rafael, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria distinguió a dos referentes de la ciencia

El doctor Aldo R. Boccaccini recibiendo la distinción.

Durante el encuentro científico, organizado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, fueron reconocidos con el título de Doctor honoris causa la doctora Noemí Zaritzky y el doctor Aldo R. Boccaccini, por sus contribuciones de excelencia en los campos de la ingeniería de los alimentos, el medio ambiente y los biomateriales.

El Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas, que se realiza desde 2005, reúne en esta edición a cerca de 400 investigadores provenientes de distintos países de América Latina, además de especialistas de Portugal y España, consolidándose como un espacio clave para el intercambio científico y tecnológico en la región.

image Desde la Facultad destacaron que ambos investigadores mantienen una relación académica activa con la institución, participando en la dirección de tesis, colaborando en eventos científicos y formando parte de programas de doctorado.

En ese marco, Noticiero Andino dialogó con los dos científicos distinguidos, quienes recibieron la máxima distinción académica otorgada por la casa de estudios mendocina. Máxima distinción se otorgó en San Rafael Embed - DR ALDO BOCCACCINI Y DRA NOEMÍ ZARITZKY RECIBIERON DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UNCUYO