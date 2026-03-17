San Rafael será sede de un congreso internacional y entregará distinciones Honoris Causa

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas 2026, que comenzó en el 2005 en San Rafael y reunirá a casi 400 investigadores de muchas partes de Latinoamérica, incluso de Portugal y España.

En este marco científico-tecnológico, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria va a premiar con la más alta distinción, como es la honoris causa, a dos personas que han hecho contribuciones de excelencia académica, como lo son la Dra. Noemí Zaritzky en el área de la ingeniería de los alimentos y medio ambiente y, por el otro lado, al Dr. Aldo Bocaccini en el área de Biomateriales.

Los mencionados han decidido ejercer la profesión acompañando a otras instituciones como, por ejemplo, la F.C.A.I. a través de dirigir tesis, apoyo en eventos y formar parte de los doctorados.

Dicho acto será este miércoles 18 de marzo desde las 10.00 horas y contará con la presencia de la rectora de la U.N.Cuyo, marcando un hecho histórico para la F.C.A.I. ya que son las primeras distinciones honoris causa que se entregan en San Rafael.

La Facultad de Ciencia Aplicadas a la Industria de San Rafael entregará distinciones especiales Embed - HISTÓRICO: SE ENTREGARÁN DOCTORADOS HONORIS CAUSA