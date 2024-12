En General Alvear se ponen en funcionamiento las colonias de discapacidad

Compromiso en General Alvear con las necesidades de las personas con discapacidad

Viviana Lima, Asesora de Discapacidad, destacó las novedades para esta edición: “Vamos a tener ahora una característica particular, que no solamente va a ser colonia en lo que es natación, juegos y recreativos, sino que este año apuntamos un poquito también a lo terapéutico. Vamos a trabajar con terapista ocupacional, psicóloga, kinesióloga y nutricionista. Eso es una de las incorporaciones para este año”. Esta integración de enfoques recreativos y terapéuticos busca ofrecer un apoyo integral a los niños participantes, promoviendo no solo su bienestar físico sino también su desarrollo emocional y social.