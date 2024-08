En el mes de la forestación, Ciudad continúa con sus actividades mensuales

La Municipalidad de Mendoza ha programado diferentes actividades durante el mes de agosto, mes de la forestación. Entre las más importantes, el 15 próximo se celebrará el Día Provincial del Árbol y el 29, el Día Nacional del Árbol. En este sentido, se destaca que la capital provincial fue declarada Ciudad Árbol por la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), y por esta razón, será escenario de diversas propuestas y plantaciones para embellecer y mejorar nuestro entorno.