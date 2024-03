El Teatro Mendoza con tres propuestas de primer nivel para el finde

Este finde el Teatro Mendoza te vuelve a presentar obras increíbles, en este caso comedia , te dolerá la panza de risa al disfrutar de las obras que se encuentran en cartelera. El viernes 15 , a las 21.30 , será el turno “A mí no me digas loca” , de Jéssica Torrijos . La artista nos invita a explorar ese lado divertido y desenfadado de las mujeres. A través de su talento como escritora, protagonista y directora, nos sumerge en un viaje cómico lleno de personajes que, aunque dicen disparates evidentes, reflejan actitudes con las que todas nos podemos identificar. Invita la Municipalidad de Mendoza .

Te aseguro que no pararás de reír mientras disfrutas esta comedia encantadora y caótica. "¡A mí no me digas loca!" es una obra que te hará sentir más cercana a tu esencia, te arrancará carcajadas y te recordará que, a veces, la "locura" es solo una forma de abrazar la vida con alegría y autenticidad.