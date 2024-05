El taxi y un amor de 38 años los une: Graciela y Jorge, una sociedad que marcha sobre ruedas

"Somos nuevos en el rubro, hace dos años que venimos compartiendo el taxi, que es como cualquier otro trabajo, con sus altas y bajas, es nuestro medio de vida. Llevamos 38 años juntos con Graciela y tenemos una sociedad maravillosa con una familia hermosa", cuenta José. Por su parte la "tachera" remarcó que, "al principio, cuando empecé a manejar me sentí re mal, porque los compañeros no me dirigían ni la palabra, pero ahora no, ya somos amigos de casi todos y además tengo compañeras al volante también".