El talento de una joven de Tunuyán y la recreación del sombrero de Harry Potter

Una joven de Tunuyán se hizo famosa por recrear el sombrero de Harry Potter . Agustín Wardis , alias Frodo y ex participante gran hermano, contactó a Paola Aguirre, una sombrerista tunuyanina para que recree el sombrero de la famosa saga, sombrero al que luego le pusieron IA y está siendo expuesto en diferentes eventos de la cultura geek . Hablamos con ella y nos contó cómo fue todo el proceso de creación y cómo ha repercutido ello en su emprendimiento.

image.png

Paola Aguirre contó la historia: "Mi último trabajo, que fue el sombrero seleccionador, me lo pidió y trabajé junto a Agustín Wardis, él buscaba artesanos argentinos y yo me comunicó con él, pero no esperando que se hiciera realidad y él a los pocos días se comunica conmigo mediante instagram, nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos un mes que fue el proceso del sombrero y la verdad que debo decir que es una persona muy abierta, con mucha apertura y calidez humana", destacó.