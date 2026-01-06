El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

El municipio de Godoy Cruz continúa avanzando en su calendario vendimial . En esta oportunidad se dan a conocer los resultados de las audiciones que se llevaron a cabo en el Teatro Plaza.

Los castings estuvieron destinados a actores/actrices, bailarines folclóricos y contemporáneos; así como personas con discapacidad. A continuación vas a poder conocer a los protagonistas ingresando a https://bit.ly/AudicionesVendimiaGC

La firma de los contratos se llevará cabo desde el 5 al día 9 de enero , entre las 09.00 y 14.00 horas. El lugar es la oficina de Administración del Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

En primer lugar, se presentaron cerca de 480 artistas al casting , que brillaron sobre el escenario con todo su talento en distintas disciplinas. Mientras tanto, quedaron seleccionados 19 actores y/o actrices de piso (mixto, por orden de mérito), 30 bailarines de contemporáneos (mixto, por orden de mérito) y 25 parejas de ritmos folclóricos.

Del mismo modo, en el caso de los aspirantes con discapacidad, se definieron 2 actores /actrices y 2 parejas de bailarines de danzas autóctonas. Asimismo, el encanto y la alegría de la Vendimia se apoderan del histórico Parque San Vicente, con una gran producción escrita por Darío Anís y la dirección de Paula Giuffrida.

Más tarde será la elección y coronación de la nueva reina de la comuna, que se convertirá en la sucesora de Olivia Chretien. La Vendimia de Godoy Cruz encenderá el Parque San Vicente

Días y lugares de ensayos en Godoy Cruz

Bailarines/as de danza contemporánea

Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.

Horario: de 10 a 12:30H.

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Actores y actrices de piso

Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.

Horario: De 13 a 15:30H.

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Bailarines/as de folclore

Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.

Horario: De 16 a 18:30H.

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Bailarines de folclore con discapacidad (3 días por semana)

Días: Inicio 19 de enero (lunes, miércoles y viernes).

Horario: De 18 a 20:30 H.

: De 18 a 20:30 H. Lugar: Polideportivo Nº2 CEREDE.

Actores y actrices con discapacidad (3 días por semana)