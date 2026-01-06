6 de enero de 2026
El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

Entre los 480 participantes de las audiciones en Godoy Cruz se eligieron actores, bailarines y parejas de danza folclórica, garantizando la diversidad y la participación de todos los artistas.

Vendimia de Godoy Cruz.

El municipio de Godoy Cruz continúa avanzando en su calendario vendimial. En esta oportunidad se dan a conocer los resultados de las audiciones que se llevaron a cabo en el Teatro Plaza.

Los castings estuvieron destinados a actores/actrices, bailarines folclóricos y contemporáneos; así como personas con discapacidad. A continuación vas a poder conocer a los protagonistas ingresando a https://bit.ly/AudicionesVendimiaGC

La firma de los contratos se llevará cabo desde el 5 al día 9 de enero, entre las 09.00 y 14.00 horas. El lugar es la oficina de Administración del Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Así quedó conformada la grilla artística en Godoy Cruz

En primer lugar, se presentaron cerca de 480 artistas al casting, que brillaron sobre el escenario con todo su talento en distintas disciplinas. Mientras tanto, quedaron seleccionados 19 actores y/o actrices de piso (mixto, por orden de mérito), 30 bailarines de contemporáneos (mixto, por orden de mérito) y 25 parejas de ritmos folclóricos.

Del mismo modo, en el caso de los aspirantes con discapacidad, se definieron 2 actores /actrices y 2 parejas de bailarines de danzas autóctonas. Asimismo, el encanto y la alegría de la Vendimia se apoderan del histórico Parque San Vicente, con una gran producción escrita por Darío Anís y la dirección de Paula Giuffrida.

Más tarde será la elección y coronación de la nueva reina de la comuna, que se convertirá en la sucesora de Olivia Chretien. La Vendimia de Godoy Cruz encenderá el Parque San Vicente

Días y lugares de ensayos en Godoy Cruz

Bailarines/as de danza contemporánea

  • Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.
  • Horario: de 10 a 12:30H.
  • Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Actores y actrices de piso

  • Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.
  • Horario: De 13 a 15:30H.
  • Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Bailarines/as de folclore

  • Días: Del 19 de enero al 9 de febrero.
  • Horario: De 16 a 18:30H.
  • Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Bailarines de folclore con discapacidad (3 días por semana)

  • Días: Inicio 19 de enero (lunes, miércoles y viernes).
  • Horario: De 18 a 20:30 H.
  • Lugar: Polideportivo Nº2 CEREDE.

Actores y actrices con discapacidad (3 días por semana)

  • Días: Inicio 19 de enero (lunes, miércoles y viernes).
  • Horario: De 13 a 15:30H.
  • Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).
