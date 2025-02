El Nihuil albergó al Mundial de Kitesurf y sus paisajes enamoraron a los competidores

AM-A99I2461.jpg

“El viento también nos permitió navegar casi todos los días, ha estado súper bien. Estamos para volver si organizan otra competencia”, indicó.

Una disciplina para todas las edades

Gallart recomendó la práctica de kitesurf que permite disfrutar de la naturaleza y la adrenalina, pero a su vez no requiere un estado físico entrenado en demasía.

AM-A99I2885.jpg

“No es tan difícil practicarlo, pero lleva tiempo. He visto personas de todas las edades con cualquier tipo de estado físico aprender a hacer kite y es una cuestión de dedicarle las horas para poder comprender la técnica, no es una cuestión física”, explicó.

Además, agregó: “Navegar y divertirse con este deporte lo puede hacer cualquiera. Es importante tomar clases con un instructor certificado para que el proceso sea seguro, pero los invito a todos a aprender porque es una experiencia inolvidable”.

AM-A99I3910.jpg

