El Municipio de Tunuyán impulsa el trabajo independiente con nuevas entregas de kits

Tunuyán Emprende. Programa Municipal

Por Sitio Andino Departamentales







Se realizó una nueva entrega de maquinarias y herramientas correspondientes al programa “Tunuyán Emprende”. En esta ocasión, 26 emprendedores y comerciantes locales recibieron kits de trabajo, en el marco de una iniciativa que ya ha alcanzado a más de 160 beneficiarios. La actividad fue encabezada por el intendente Emir Andraos, junto a integrantes de su gabinete, concejales y autoridades dela Dirección de Desarrollo Económico.

image “El programa busca acompañar a quienes trabajan de manera independiente y buscan nuevas oportunidades para el crecimiento económico. Este programa es netamente federal, llega a las delegaciones de cada distrito. Porque donde existe una necesidad de acompañamiento, tratamos de estar presentes”, expresó el intendente Emir Andraos durante la entrega. En la misma línea, destacó que la continuidad del proyecto permite consolidar oficios y fortalecer pequeños emprendimientos.

image ¿Qué kits se entregaron en Tunuyán? Los kits entregados abarcan diferentes rubros: manicura, mecánica, electricidad, plomería-gas, y balanza para comercios, cada uno destinado a cubrir necesidades específicas de emprendedores y profesionales del departamento. Estos recursos facilitan la puesta en marcha y consolidación de actividades productivas, generando un acompañamiento continuo que impulse y potencie a emprendedores y comerciantes de la zona.

image Con más de 160 entregas desde su creación, el programa municipal “Tunuyán Emprende” se consolida como una herramienta de apoyo al sector independiente y empresarial de la región.