El Municipio de Tunuyán impulsa el trabajo independiente con nuevas entregas de kits

El programa municipal ya alcanzó a más de 160 emprendedores locales, fortaleciendo oficios y pequeños comercios en todo Tunuyán.

Tunuyán Emprende. Programa Municipal

Se realizó una nueva entrega de maquinarias y herramientas correspondientes al programa Tunuyán Emprende”. En esta ocasión, 26 emprendedores y comerciantes locales recibieron kits de trabajo, en el marco de una iniciativa que ya ha alcanzado a más de 160 beneficiarios. La actividad fue encabezada por el intendente Emir Andraos, junto a integrantes de su gabinete, concejales y autoridades dela Dirección de Desarrollo Económico.

“El programa busca acompañar a quienes trabajan de manera independiente y buscan nuevas oportunidades para el crecimiento económico. Este programa es netamente federal, llega a las delegaciones de cada distrito. Porque donde existe una necesidad de acompañamiento, tratamos de estar presentes”, expresó el intendente Emir Andraos durante la entrega. En la misma línea, destacó que la continuidad del proyecto permite consolidar oficios y fortalecer pequeños emprendimientos.

¿Qué kits se entregaron en Tunuyán?

Los kits entregados abarcan diferentes rubros: manicura, mecánica, electricidad, plomería-gas, y balanza para comercios, cada uno destinado a cubrir necesidades específicas de emprendedores y profesionales del departamento. Estos recursos facilitan la puesta en marcha y consolidación de actividades productivas, generando un acompañamiento continuo que impulse y potencie a emprendedores y comerciantes de la zona.

