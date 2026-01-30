30 de enero de 2026
El Municipio de San Rafael impulsa mejoras en el sistema de agua en Real del Padre

Luego de regularizar la unión vecinal, la comuna de San Rafael acompaña con obras que permitirán optimizar el caudal y la calidad del suministro.

Unión Vecinal de Palermo Chico (Real del Padre).

Por Sitio Andino Departamentales

Gracias a un trabajo conjunto entre la Supervisión de Entidades Intermedias del Municipio de San Rafael y los vecinos se logró normalizar la Unión Vecinal de Palermo Chico (Real del Padre) y ahora desde la comuna se los está ayudando a mejorar la planta de agua potable.

El Municipio para colaborar con las uniones vecinales y cooperativas deben firmar convenios, y ahora que están normalizados podemos avanzar en esta obra”, indicó el titular de la cartera de Electrotecnia y Agua Potable, Pablo Yagüe.

Los trabajos incluyen la presurización del sistema que tiene alrededor de 450 usuarios, mejorando así el caudal de agua que reciben los vecinos. “Las entidades que brindan el servicio de agua en distritos no llegan a auto sustentarse, por eso el Municipio brinda este tipo de apoyo para que los vecinos puedan tener este vital suministro”, indicó Yagüe. En los próximos días se harán las pruebas necesarias de ajustes y regulación y muy pronto la comunidad podrá tener agua de calidad y en cantidad suficiente para afrontar sus necesidades.

