El MMAMM invita a jugar, crear y sentir con "Mundo Random"

Durante el acto del 9 de julio Omar Félix: "No existe independencia política ni soberanía si no hay independencia económica"

El arte también es cosa de chicos

“Estar en un museo y exponer mis dibujos fue una experiencia muy linda, me encantó mucho, me gustó ver mis dibujos expuestos, fue la primera vez y la verdad que me gustaría seguir exponiendo”, compartió sus emociones León Rusca Cipollone, un niño dibujante sanrafaelino que fue uno de los artistas que inspiró la muestra.

También participan alumnos del taller Usina de Inventos, pacientes del hospital Notti y jóvenes artistas de otros departamentos como San Rafael. Por primera vez, estos niños, niñas y adolescentes ocupan las salas del museo -ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia– con una muestra colectiva donde el arte se transforma en juego, provocación y reflexión.

image.png

Arte para jugar y crear adentro del MMAMM

“Mundo Random” no sólo expone dibujos, cerámicas, pinturas e instalaciones, sino que propone una experiencia participativa. Para los visitantes hay juegos tradicionales reinventados como el Tatetí, Memotest o una Oca dibujada por los chicos que invitan a interactuar con el arte.

image.png

En este marco se realizarán visitas guiadas especiales durante las vacaciones, como la del sábado 19 a las 18 donde el propio León Rusca Cipollone relatará en primera persona su experiencia creativa.

“Mundo Random” es una invitación a desconectar de las pantallas y reconectar con el juego analógico, la imaginación y la voz auténtica de las infancias. Puede visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 19, sábados, domingos y feriados de 16 a 20, con entrada sin costo.