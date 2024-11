El intento de suicidio de Johnatan: una tragedia que se transformó en un mensaje de vida

"Me duele la cintura, tengo 24 puntos en la cabeza , me duele la espalda y se me acalambra una mano . Estoy un rato sentado, me paro y me siento de vuelta porque me canso ", es como inicia la entrevista, el joven de 24 años, quien tuvo una caída estrepitosa contra el río.

Al no poder consumir la medicación recetada para sus ataques de epilepsia, contó que decidió tomar ese día. Sin embargo, esto se combinó con un momento muy triste de su vida tras la pérdida de familiares cercanos: "Me sentía mal porque perdí a mi hermano y mi madre. También me sentía un poco solo, como si estuviera en un rincón donde nadie estaba".

WhatsApp Image 2024-11-20 at 15.01.35 (1).jpeg

Poco después, tras la caída, entre el agua y la tierra, él terminó por perder la consciencia, en especial por el golpe que sufrió en la cabeza que impactó sobre una piedra. A pesar de los dolores del cuerpo, detalla que no recuerda quienes lo asistieron, además de reconocer si lo hizo de forma intencional o no.

Llegado al hospital Schestakow, en San Rafael, Johnatan comenta que estuvo internado por todo el día domingo y recobró la consciencia el miércoles, aunque no supo en qué nosocomio: "Estuve internado un día domingo y me desperté un miércoles. Me saqué el tubo y ya supe que estaba allí, pero no en qué hospital".

El dolor transformado en reflexión

Al día de hoy, Johnatan ofrece sus palabras a modo de ayuda para quienes pasan o pasaron por un momento difícil como es el intento de suicidio. "En estos momentos estoy en una iglesia para contarle a toda la gente que sufre y pasa por un mal momento, y decirles que está mal lo que están haciendo. Voy a seguir asistiendo para dar a conocer lo que me sucedió a mí".

Pide ayuda para su rehabilitación

Johnatan necesita un lugar para vivir y mercadería, en especial ropa y calzado, porque lo perdió todo tras el incidente: "Sería lo único que necesito y estaría agradecido si me dieran una mano con eso".

Sin embargo, lo que hoy más precisa es ayuda para trasladarse hacia el hospital Schestakow, porque necesita hacer la rehabilitación médica de la mejor forma. "El viernes tengo que viajar a San Rafael, por eso también estaría agradecido si me dan una mano para tomar el viaje con el colectivo, de ida y vuelta, y así sacarme los puntos".

Estoy muy agradecido. Gracias a Dios que me dio una segunda vida más.

Mirá la entrevista completa:

Embed

Salud mental: dónde comunicarse para atender urgencias en Mendoza

A nivel nacional, está a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

En la provincia de Mendoza podrá comunicarse al número 148 opción 0, para ser asistido por profesionales de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. La línea funciona de lunes a viernes, de 8 a 20.

Para emergencias, deberán comunicarse directamente al 911.