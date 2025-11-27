27 de noviembre de 2025
El Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos inaugura un consultorio para pacientes con diabetes y prediabetes

Será el primero en San Carlos y buscará mejorar el manejo de la enfermedad con información práctica sobre glucemia, insulina y riesgos de no tratarse a tiempo.

Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos, Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

A partir del 1 de diciembre, el Hospital Victorino Tagarelli del departamento de San Carlos pondrá en marcha un nuevo consultorio de educación en diabetología. Se trata del primer servicio de este tipo en el departamento, y el segundo en el Valle de Uco, y busca acompañar tanto a pacientes internados como ambulatorios, brindando información clave sobre el tratamiento, el cuidado del pie diabético y las consecuencias de no controlar la enfermedad.

Silvana Córdoba, directora del nosocomio, dialogó con Noticiero Andino y comentó al respecto: "Este es un servicio que veníamos evaluando hace tiempo, por qué resulta muy útil para la educación diabetologica. De nada sirve que a un paciente se le otorgue la medicación y no se le explaye un poco más cuáles son las consecuencias y cuáles los beneficios de un tratamiento, por eso este consultorio está destinado para los pacientes con diabetes o pre diabetes, donde se les enseñará como controlarse la glucemia, los horarios necesarios que deben controlarse, como colocarse la insulina y el manejo metabólico del paciente".

Nuevo consultorio de educación en diabetología en el departamento de San Carlos

Qué tipo de enfermedad es la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica donde el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre es demasiado alto. Esto ocurre porque el páncreas no produce suficiente insulina, o el cuerpo no la utiliza eficazmente. Con el tiempo, la glucosa alta en la sangre puede causar problemas graves de salud en órganos como el corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Los tipos más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.

Tipos de diabetes

  • Diabetes tipo 1: Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina o produce muy poca.
  • Diabetes tipo 2: Es el tipo más común. El cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la cantidad suficiente para mantener los niveles de glucosa en sangre.

Síntomas comunes de la enfermedad

  • Sed excesiva
  • Ganas frecuentes de orinar
  • Hambre constante
  • Visión borrosa
  • Fatiga
  • Pérdida de peso sin causa aparente
  • Hormigueo o entumecimiento en manos o pies

Complicaciones en la enfermedad

La diabetes no controlada puede causar graves complicaciones a largo plazo, incluyendo: Daño a los nervios (neuropatía), Problemas oculares (retinopatía), Enfermedad renal (nefropatía), Enfermedades cardíacas, Accidentes cerebrovasculares. Prevención y control

  • Para la diabetes tipo 2: Mantener un peso saludable, seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a prevenir o retrasar su aparición.
  • Control: Con un diagnóstico y tratamiento adecuados, se pueden controlar los niveles de glucosa y prevenir o retrasar las complicaciones.
