El Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos inaugura un consultorio para pacientes con diabetes y prediabetes

Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos, Valle de Uco.

A partir del 1 de diciembre, el Hospital Victorino Tagarelli del departamento de San Carlos pondrá en marcha un nuevo consultorio de educación en diabetología. Se trata del primer servicio de este tipo en el departamento, y el segundo en el Valle de Uco, y busca acompañar tanto a pacientes internados como ambulatorios, brindando información clave sobre el tratamiento, el cuidado del pie diabético y las consecuencias de no controlar la enfermedad.

Silvana Córdoba, directora del nosocomio, dialogó con Noticiero Andino y comentó al respecto: "Este es un servicio que veníamos evaluando hace tiempo, por qué resulta muy útil para la educación diabetologica. De nada sirve que a un paciente se le otorgue la medicación y no se le explaye un poco más cuáles son las consecuencias y cuáles los beneficios de un tratamiento, por eso este consultorio está destinado para los pacientes con diabetes o pre diabetes, donde se les enseñará como controlarse la glucemia, los horarios necesarios que deben controlarse, como colocarse la insulina y el manejo metabólico del paciente".

Qué tipo de enfermedad es la diabetes La diabetes es una enfermedad crónica donde el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre es demasiado alto. Esto ocurre porque el páncreas no produce suficiente insulina, o el cuerpo no la utiliza eficazmente. Con el tiempo, la glucosa alta en la sangre puede causar problemas graves de salud en órganos como el corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Los tipos más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.

Tipos de diabetes Diabetes tipo 1: Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina o produce muy poca.

Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo no produce insulina o produce muy poca. Diabetes tipo 2: Es el tipo más común. El cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la cantidad suficiente para mantener los niveles de glucosa en sangre. Síntomas comunes de la enfermedad Sed excesiva

Ganas frecuentes de orinar

Hambre constante

Visión borrosa

Fatiga

Pérdida de peso sin causa aparente

Hormigueo o entumecimiento en manos o pies Complicaciones en la enfermedad La diabetes no controlada puede causar graves complicaciones a largo plazo, incluyendo: Daño a los nervios (neuropatía), Problemas oculares (retinopatía), Enfermedad renal (nefropatía), Enfermedades cardíacas, Accidentes cerebrovasculares. Prevención y control

Para la diabetes tipo 2: Mantener un peso saludable, seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a prevenir o retrasar su aparición.

Mantener un peso saludable, seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a prevenir o retrasar su aparición. Control: Con un diagnóstico y tratamiento adecuados, se pueden controlar los niveles de glucosa y prevenir o retrasar las complicaciones.