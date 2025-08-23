De interés

El Gobierno de Mendoza mejora escuelas del Valle de Uco con importante inversión

El Gobierno de Mendoza avanza con la ampliación y remodelación de escuelas en el Valle de Uco. Conocé todos los detalles en esta nota.

El Gobierno de Mendoza mejora escuelas del Valle de Uco con importante inversión

El Gobierno de Mendoza mejora escuelas del Valle de Uco con importante inversión

Por Sitio Andino Departamentales

El Gobierno de Mendoza, mediante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, ejecuta un plan integral de ampliaciones y remodelaciones en seis escuelas del Valle de Uco. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre estas obras que mejorarán las condiciones educativas.

Las obras mejorarán las condiciones educativas en Valle de Uco

Las obras mejorarán las condiciones educativas en Valle de Uco

El Gobierno de Mendoza mejora escuelas del Valle de Uco con importante inversión

Según la información oficial, la inversión provincial supera los $800 millones y alcanzará a más de 3.000 estudiantes de distintos niveles educativos.

Los trabajos, que se ejecutan en Tupungato, Tunuyán y San Carlos, comprenden desde la construcción de nuevas aulas hasta la ampliación de comedores y cocinas, además de la remodelación integral de grupos sanitarios. El objetivo es que todas las obras concluyan en 2025 y estén en pleno funcionamiento para el ciclo lectivo 2026.

“Además de las reparaciones menores o de menor complejidad, estamos abordando ampliaciones y remodelaciones importantes en varias escuelas del Valle de Uco, obras que eran muy necesarias y solicitadas por las comunidades educativas. Nuestro objetivo es concluir estos trabajos antes de fin de año”, destacó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

Sin título (2)
La inversión provincial supera los $800 millones

La inversión provincial supera los $800 millones

Avanzan las obras en Tunuyán, Tupungato y San Carlos

  • Tupungato: Jardín de Infantes Sol de Tupungato. Se construyen dos aulas nuevas para atender el crecimiento de la matrícula. Inversión: $ 200 millones, con fondos provinciales.
  • Tunuyán: Escuela Técnica Ejército Argentino. Se ejecutan tres aulas taller y una galería cubierta, en beneficio de más de 1.000 estudiantes. Inversión: $ 250 millones.
  • San Carlos: escuelas Pascolo di Bandiera y Dagoberto Vega (Capiz). Cada institución sumará una nueva aula para generar mejores condiciones de aprendizaje. Inversión: $ 200 millones.
  • Tunuyán: escuela Ejército de los Andes. Se construyen nuevos espacios de cocina y comedor, una demanda histórica de la comunidad. Inversión: $ 100 millones.
  • San Carlos: escuela Sol del Valle (La Cañada). Remodelación integral de dos grupos sanitarios, cocina y aulas. Inversión: $ 50 millones.

