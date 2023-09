El escultor de la motosierra que moldea arte sobre madera

Mauricio manifestó que; "en realidad yo empecé a realizar esculturas en cemento, hice un busto para el doctor Torres de Real del Padre, un busto para el doctor Juri en Oeste y otro para el doctor Stella en Carmensa y a partir de esos trabajo alguién me preguntó sino me animaba a hacer algo con la motosierra y me quedó "picando" la propuesta. Un vecino cortó un árbol y le dije dejame el tronco y me puse a trabajar".