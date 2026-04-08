El Cine Teatro Imperial Maipú presenta un fin de semana con humor, cine sobre Malvinas y propuestas familiares

El Cine Teatro Imperial Maipú presenta una agenda variada para este fin de semana, que combina humor en vivo, cine documental y entretenimiento familiar . Uno de los platos fuertes será el regreso de Cacho Buenaventura , quien se presentará el viernes 10 de abril a las 21:00 con su espectáculo de relatos, cuentos y canciones.

En “Cacho Buenaventura Show”, el humorista propone una velada cargada de anécdotas, recuerdos y personajes entrañables , donde la vida cotidiana se transforma en historias que conectan con el público.

Con una trayectoria que comenzó a los 14 años en su pueblo natal, el artista logró construir una carrera sólida en los escenarios más importantes del país.

El Imperial también ofrece una trilogía de documentales del INCAA, con entrada general de $2.600 . Las producciones abordan distintas miradas sobre la Guerra de las Malvinas , la identidad y la historia reciente del país.

Programación destacada

Jueves 9/4 – 21:30 horas: Los sueños de Elma (ATP +13)

Los sueños de Elma (ATP +13) Viernes 10/4 – 18.00 horas: Malvinas legado de sangre (ATP +13)

Malvinas legado de sangre (ATP +13) Sábado 11/4 – 18.00 horas y Domingo 12/4 – 21:30 horas: El arquero inocente (ATP +13)

Más funciones en la cartelera del Cine Teatro Imperial Maipú

Además, la programación incluye funciones en distintos días:

Jueves 9/04 – 19.00 horas

Viernes 10/04 – 15:30 horas

Sábado 11/04 – 15:30 horas

Domingo 12/04 – 19.00 horas

Martes 14/04 – 19.00 horas

Miércoles 15/04 – 19.00 horas

Una aventura familiar con Mario y Luigi

Para el público familiar, llega una propuesta animada protagonizada por los clásicos personajes del universo de Super Mario. En esta nueva historia, Mario y Luigi vivirán una aventura en el Reino Champiñón que los llevará hasta el espacio, en un intento por frenar los planes de Bowser Jr. y ayudar a la princesa Peach. La película tiene un valor de $6.000.

Entradas y cómo acceder

Las entradas para el show de Cacho Buenaventura ya están disponibles en boletería y a través de EntradaWeb. Para conocer más detalles de la programación, se puede consultar la cuenta oficial del teatro en redes sociales.