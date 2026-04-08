8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Cine Teatro Imperial Maipú

El Cine Teatro Imperial Maipú presenta un fin de semana con humor, cine sobre Malvinas y propuestas familiares

El Cine Teatro Imperial Maipú ofrece una cartelera variada con humor, historia y animación.

El Cine Teatro Imperial Maipú.

El Cine Teatro Imperial Maipú.

Por Sitio Andino Departamentales

El Cine Teatro Imperial Maipú presenta una agenda variada para este fin de semana, que combina humor en vivo, cine documental y entretenimiento familiar. Uno de los platos fuertes será el regreso de Cacho Buenaventura, quien se presentará el viernes 10 de abril a las 21:00 con su espectáculo de relatos, cuentos y canciones.

En “Cacho Buenaventura Show”, el humorista propone una velada cargada de anécdotas, recuerdos y personajes entrañables, donde la vida cotidiana se transforma en historias que conectan con el público.

Lee además
 Asociación Civil Mejor que Ayer – Parkinson Mendoza.

Una acción simbólica para visibilizar el Parkinson en Mendoza
Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cuánto invertirán en Junín para restaurar el Solar Histórico del Libertador

Con una trayectoria que comenzó a los 14 años en su pueblo natal, el artista logró construir una carrera sólida en los escenarios más importantes del país.

image

Cine Teatro Imperial Maipú: documental para reflexionar sobre Malvinas

El Imperial también ofrece una trilogía de documentales del INCAA, con entrada general de $2.600. Las producciones abordan distintas miradas sobre la Guerra de las Malvinas, la identidad y la historia reciente del país.

Programación destacada

  • Jueves 9/4 – 21:30 horas: Los sueños de Elma (ATP +13)
  • Viernes 10/4 – 18.00 horas: Malvinas legado de sangre (ATP +13)
  • Sábado 11/4 – 18.00 horas y Domingo 12/4 – 21:30 horas: El arquero inocente (ATP +13)

Más funciones en la cartelera del Cine Teatro Imperial Maipú

Además, la programación incluye funciones en distintos días:

  • Jueves 9/04 – 19.00 horas
  • Viernes 10/04 – 15:30 horas
  • Sábado 11/04 – 15:30 horas
  • Domingo 12/04 – 19.00 horas
  • Martes 14/04 – 19.00 horas
  • Miércoles 15/04 – 19.00 horas

Una aventura familiar con Mario y Luigi

Para el público familiar, llega una propuesta animada protagonizada por los clásicos personajes del universo de Super Mario. En esta nueva historia, Mario y Luigi vivirán una aventura en el Reino Champiñón que los llevará hasta el espacio, en un intento por frenar los planes de Bowser Jr. y ayudar a la princesa Peach. La película tiene un valor de $6.000.

Entradas y cómo acceder

Las entradas para el show de Cacho Buenaventura ya están disponibles en boletería y a través de EntradaWeb. Para conocer más detalles de la programación, se puede consultar la cuenta oficial del teatro en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Activaron el sistema Ojos en Alerta y tres sospechosos fueron detenidos en Ciudad

Actividades, stands y conciencia: Tunuyán vivió una jornada clave por la salud

Guaymallén salió a la calle con salud gratuita y una campaña solidaria

Rama Caída celebró su aniversario y dejó un fuerte mensaje de comunidad

Madre sanrafaelina sortea su moto para ganarle al cáncer

Feria imperdible en Godoy Cruz: emprendedores, productos únicos y entrada gratis

Maipú suma un reconocimiento clave y refuerza su modelo de gestión abierta

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ.

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ

Las Más Leídas

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Ocultaban droga en un lugar impensado de una cárcel de Mendoza y fueron descubiertos