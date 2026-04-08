El Cine Teatro Imperial Maipú presenta un fin de semana con humor, cine sobre Malvinas y propuestas familiares

El Cine Teatro Imperial Maipú presenta una agenda variada para este fin de semana, que combina humor en vivo, cine documental y entretenimiento familiar. Uno de los platos fuertes será el regreso de Cacho Buenaventura, quien se presentará el viernes 10 de abril a las 21:00 con su espectáculo de relatos, cuentos y canciones.
En “Cacho Buenaventura Show”, el humorista propone una velada cargada de anécdotas, recuerdos y personajes entrañables, donde la vida cotidiana se transforma en historias que conectan con el público.
Con una trayectoria que comenzó a los 14 años en su pueblo natal, el artista logró construir una carrera sólida en los escenarios más importantes del país.
Cine Teatro Imperial Maipú: documental para reflexionar sobre Malvinas
El Imperial también ofrece una trilogía de documentales del INCAA, con entrada general de $2.600. Las producciones abordan distintas miradas sobre la Guerra de las Malvinas, la identidad y la historia reciente del país.
Programación destacada
Jueves 9/4 – 21:30 horas:Los sueños de Elma (ATP +13)
Viernes 10/4 – 18.00 horas:Malvinas legado de sangre (ATP +13)
Más funciones en la cartelera del Cine Teatro Imperial Maipú
Además, la programación incluye funciones en distintos días:
Jueves 9/04 – 19.00 horas
Viernes 10/04 – 15:30 horas
Sábado 11/04 – 15:30 horas
Domingo 12/04 – 19.00 horas
Martes 14/04 – 19.00 horas
Miércoles 15/04 – 19.00 horas
Una aventura familiar con Mario y Luigi
Para el público familiar, llega una propuesta animada protagonizada por los clásicos personajes del universo de Super Mario. En esta nueva historia, Mario y Luigi vivirán una aventura en el Reino Champiñón que los llevará hasta el espacio, en un intento por frenar los planes de Bowser Jr. y ayudar a la princesa Peach. La película tiene un valor de $6.000.
Entradas y cómo acceder
Las entradas para el show de Cacho Buenaventura ya están disponibles en boletería y a través deEntradaWeb. Para conocer más detalles de la programación, se puede consultar la cuenta oficial del teatro en redes sociales.