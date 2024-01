El Casino de Mendoza festejó un nuevo aniversario en General Alvear

"Estamos acompañando a esta empresa privada que hace dos años se ha hecho cargo de la operación del Casino de General Alvear pero que también ha hecho una inversión muy importante en nuestro departamento. Todos sabemos que este Hotel Casino de nivel superior no solamente viene a ocupar un nicho de mercado del departamento que hoy no tiene oferta, tanto para el turismo como para los empresarios que lleguen. Así que es un proyecto que ha dado mucha mano de obra local pero que genera también una oferta a nivel turístico y empresarial que General Alvear no tenía y lo celebramos", expresó Alejandro Molero, intendente del departamento.