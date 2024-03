El carnaval de Ugarteche se festeja el próximo fin de semana

image.png

Sin venta de bebidas alcohólicas en el carnaval de Ugarteche

Como en todas las ediciones, la Municipalidad, conducida por el Intendente Esteban Allasino y por disposición de las autoridades del departamento, dispuso no vender alcohol durante el fin de semana en ese distrito de Luján de Cuyo. No obstante, a la aplicación de la Ley Seca, los asistentes podrán disfrutar de importantes stands de comidas y bebidas no alcohólicas.

Todo el colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets, tinkus, salay y caporales, distribuidos en casi 30 agrupaciones (que competirán por prominentes premios económicos) serán el principal foco de atención del festival; que estará calificado por un jurado conformado por reconocidos artistas y prestigiosos del rubro.