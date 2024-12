 El balance de Omar Félix tras un año signado por las decisiones de política nacional.

El jefe comunal habló con MEDIOS ANDINOS y analizó lo ocurrido durante el arranque de su administración. " Ha sido un año en la que tuvimos una estrategia conservadora a partir de no tener claro cómo iba a ser el impacto de las nuevas políticas nacionales. Impactan muy fuerte en los ingresos de los municipios ", aseguró Félix.

"Hay temas en común entre los tres departamentos y muy entrecruzados. Hay cuestiones de producción, temas turísticos. Con Alvear compartimos una preocupación que es poder concretar el gasoducto, que permite además la instalación industrial", consideró Félix.

San Rafael y el avance de obras

Por otra parte, el intendente manifestó que, a pesar del corte de financiamiento por parte de la Nación, hay obras públicas en marcha. "Estamos inaugurando el corredor de calle Chacabuco a pesar de esto. Pone en valor urbano a una zona importante del departamento", contó.

"Vamos a inaugurar un parador en la zona de Los Tableros. La idea es desarrollar estos lugares porque son necesarios en esta etapa, en la cual muchas familias no tienen la posibilidad de ir a un club, no tienen cerca o no hay recursos económicos", destacó Félix.

Finalmente, remarcó que el orden de las cuentas públicas continúa. "Vamos a tener otro año más de superávit presupuestario. No hemos descuidado, de todas maneras, la acción municipal", cerró.