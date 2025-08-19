Educación abierta al mundo: 23 estudiantes mendocinos viajarán a Francia

Un grupo de 23 estudiantes mendocinos viajará en septiembre a Francia para participar de un intercambio educativo en el marco del proyecto “Si estudiara al otro lado del Atlántico”. El encuentro de despedida contó con la presencia de los intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, de y Maipú, Matías Stevanato, además de autoridades educativas, docentes y familias.
Durante el evento, Ulpiano Suarez destacó que los jóvenes serán “excelentes embajadores de Mendoza del otro lado del Atlántico” y resaltó que la educación es “el principal motor de desarrollo de una sociedad”. “Estoy convencido de que Argentina va a estar mucho mejor y va a tener un futuro mejor a partir de la educación. Así que un agradecimiento a los docentes, de los colegios y escuelas de Mendoza, y a las familias, fundamentales en la formación en valores que se genera en el hogar", agregó.
Francesca, una de las seleccionadas, expresó: "Cuando me dijeron de hacer un intercambio, lo hablé con mis papas y me dijeron que con todo el esfuerzo lo íbamos a hacer".
Por su parte, Matías Stevanato subrayó que la iniciativa pone en valor la inversión en educacióny el esfuerzo de las familias mendocinas. "Ustedes van a ser un ejemplo para muchos jóvenes de nuestra provincia, porque estoy convencido que en ustedes está la fórmula del éxito, el sacrificio de sus padres, porque sé que han dejado muchas cosas de lado para que puedan viajar y vivir esta experiencia”.
“Es un gran proyecto y cómo no acompañar a esta propuesta que brinda oportunidades, posibilidades de conocer otras culturas, de profundizar el idioma, de compartir”, expresó Suarez.
El proyecto educativo "Si estudiara al otro lado del Atlántico" reúne a alumnos del Departamento de Aplicación Docente de la UNCuyo, Colegio Sagrado Corazón, Escuela Toribio de Luzuriaga (Tunuyán), Instituto de Educación Superior (Junín) y Escuela Gilda Cosma de Lede (Maipú).
El intercambio escolar forma parte del hermanamiento iniciado en 2019 entre las escuelas mendocinas 4-028 Paula Albarracín de Sarmiento, 4-225 Antonio Sarelli y 9-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga y el Lycée Charles de Gaulle de Caen, en Normandía. El programa busca fortalecer el aprendizaje del idioma francés, fomentar la inmersión cultural y promover la convivencia intercultural.
Para Matías Stevanato, la iniciativa es un ejemplo de inversión en educación y del esfuerzo de las familias y los estudiantes.
Previo al viaje, los estudiantes realizan una preparación intensiva en francés, y al regreso se convertirán en anfitriones de los alumnos franceses, dando continuidad a la experiencia de intercambio.
El proyecto busca el fortalecimiento del idioma francés, el desarrollo de competencias globales, valores de convivencia intercultural y una ciudadanía activa y solidaria.
Crecimiento académico y personal
Entre los testimonios, Francesca, una de las alumnas seleccionadas, expresó: “Tengo mucha emoción. Cuando me dijeron de hacer un intercambio, lo hablé con mi mamá y mi papá, y me dijeron que con todo el esfuerzo lo íbamos a hacer, para que yo tenga la posibilidad de esta experiencia. Estoy aprendiendo todo el idioma, porque siempre estudié inglés, y ahora la verdad que me gusta mucho”.
El programa representa una oportunidad única para los estudiantes mendocinos, ya que combina formación académica, crecimiento personal e integración con otras culturas, consolidando un puente educativo y social entre Mendoza y Francia.