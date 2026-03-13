San Rafael realizará una nueva edición de la Feria de Oferta Educativa 2026

La Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael , en conjunto con el Consejo Regional de Educación Superior , realizará una nueva edición de la Oferta Educativa 2026 , destinada a estudiantes y familias que deseen conocer las propuestas académicas disponibles en el departamento.

La actividad se llevará a cabo el lunes 16 de marzo a partir de las 17.00 horas en la Plaza San Martín , con la participación de instituciones de educación superior de la región , tanto públicas como privadas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands informativos y dialogar con representantes de universidades e institutos , entre ellos estudiantes, docentes y directivos, quienes brindarán información detallada sobre carreras, planes de estudio y modalidades de cursado.

El coordinador de Juventud, Julen Rabino, destacó que “el objetivo es acercar herramientas a los jóvenes y a sus familias para que puedan conocer las oportunidades de formación disponibles en San Rafael y tomar decisiones informadas sobre su futuro académico” .

Además, desde la Coordinación de Juventud se entregarán publicaciones informativas con el detalle de todas las carreras que se dictan en el departamento, junto con datos de contacto de las distintas instituciones, el cual también está disponible vía web en las redes de Juventud.

La invitación es abierta a todos los estudiantes y familias interesadas en conocer la oferta académica local y resolver sus dudas de cara al ciclo educativo 2026.