Día Mundial sin Tabaco: el antes y el después de un fumador

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. En Noticiero Andino conocemos la historia de ex fumadores en General Alvear que al que dejar el cigarrillo le cambió la vida. "Hace dos años y casi tres meses que dejé de fumar, tuve una operación, que me dejó por mas de 24 horas sin probar un cigarrillo y asi lo hice, pude calmar la ansiedad y encontrar una vida normal, con una buena salud ", cuenta uno de los casos.

Otro de los "ex" del pucho, contó: "Este proceso que uno tiene la ansiedad de fumar, lo reemplaza por alguna otra cosa, después ya te aconstumbras y no me molesta para nada el humo".