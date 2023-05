Día Mundial sin Tabaco: preocupa la edad de inicio en niños y adolescentes

“Los datos más recientes que tenemos corresponden a la última encuesta de factores de riesgo, en el 2019, este no es un dato menor teniendo en cuenta que durante y en la pos pandemia, aumentó el consumo de tabaco y de otras sustancias. Entonces, nuestro lema este año es ‘todo consumo de tabaco daña’, porque no hablamos solamente de los cigarrillos, sino también de sus derivados como: vapeadores, armados, narguiles, todos porque aunque algunos no emanen humo son igualmente dañinos por la presencia de nicotina y aerosoles”, comenzó a explicar Laura Villavicencio del Programa Provincial del Control del Tabaco.