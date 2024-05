Desde Tunuyán contaron sobre la prevención ante un eventual sismo

Consultado sobre si la comunidad local está preparada frente a la ocurrencia de un terremoto, González dijo: "No, la verdad que no. Si estamos muy aceitados en el tema de las escuelas, porque lo hacen todos los meses, pero el problema es hacia afuera; la población en la provincia de Mendoza no está preparada al momento de que ocurra una catástrofe; nos falta mucho".