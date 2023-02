Desde la Coviar aseguran que no importarán vino

Pablo Asens, vicepresidente de la Coviar , habló sobre las demandas puntuales para exportación por faltante de varietales y que, para llevarle tranquilidad a los productores, aseguró que no se va a permitir la importación de vino.

Por otro lado, Asens dijo que “no va a ser factible aumentar las exportaciones mientras no haya tipo de cambio libre, todavía estamos esperando ver cómo se va a cumplimentar las medidas del ministro Massa en el INTA como el dólar malbec o los créditos”.

Importación

Según el vice de la Coviar, desde el Gobierno nacional no permitirían la importación de vino pero que “harán un balance luego de la cosecha 2023, hay muchas voces que indican que no es necesaria la importación por eso le llevamos tranquilidad, la COVIAR no está de acuerdo”.