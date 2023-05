De Tunuyán a Australia: la historia de la joven que emigra para hacer sus sueños realidad

En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco, Eunice nos comentó: “Ahora tengo la oportunidad de irme a Australia, un anhelo que tenía desde que terminé mis estudios secundarios; en ese momento no pude entonces me dediqué a estudiar contador público para dedicarme a trabajar una vez que me recibí. A pesar de que cuando me recibí me constó conseguir trabajo, lo logré gracias a la oportunidad que me brindó Damián Molinengo que me abrió las puertas de su estudio. Es muy difícil conseguir trabajo cuando uno es joven porque te piden experiencia y yo no la tenía. Damián me brindó la posibilidad de trabajar y es, junto a mi familia y amigos, quien me apoya en el sueño de irme a Australia”