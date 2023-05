Argentinos en búsqueda de estabilidad: "aluvión" de consultas para vivir en España e Italia

“Nada es color de rosa acá”, comenzó diciendo en la entrevista y resaltó: “Eso te lo aseguro y he pasado miles, pero obvio que uno se queda con lo mejor”.

Angie tomó la decisión de migrar con su marido (43) y su hermana (40). En España ya estaba su otro hermano (30) y mencionó que en septiembre viaja una tercera. “Todos somos profesionales y estamos dispuestos a cambiar de vida“, exclamó.

En Mendoza, era copropietaria de una empresa que prestaba servicios periodísticos. Además escribía en un sitio de México y era acompañante terapéutica. “Mi marido es productor audiovisual, así todo con esfuerzo y sin dormir tenía mil deudas y vivía estresadísima; me enfermé del hígado, tengo intolerancia al gluten, colon irritable y encima no podía comprar los alimentos que necesitaba para mi dieta”, resaltó angustiada.

angi.jpg Angie Capretti, licenciada en Comunicación Social.

“Acá soy camarera y estudio para rendir un examen en Hacienda. Actualmente trabajo 8 horas y tengo un día libre a la semana y no cambio por nada a mi vida anterior. Costó mucho al principio, muchísimo, el desarraigo es durísimo. Te encontrás con vos misma y tenés que preguntarte de qué sos capaz y qué versión tuya aún no conocés. Pero acá estamos y no, no me arrepiento, lo volvería a hacer pero de seguro de mucho más joven (risas)”.

El objetivo final es que mis padres vengan y los instalemos acá. Dato de color: me traje a mi perrito Mateo, es un cocker de 10 años El objetivo final es que mis padres vengan y los instalemos acá. Dato de color: me traje a mi perrito Mateo, es un cocker de 10 años

Milena Alba, también de 35 años, viajó en el 2022. Según relató, la razón principal por la que migró fue “en primer lugar por una situación económica, ya que por más que tengamos carrera y seamos profesionales en Mendoza cuesta un montón progresar. Es como que no va acorde a los sueldos con la inflación que tenemos y uno realmente se cansa de trabajar y trabajar pero sin progreso. Entonces una de las razones principales fue esa”.

Milena es profesora de Química y Técnica Dental de la UNCuyo. Viajó sin la ciudadanía finalizada y ahora en España está terminando los trámites.

WhatsApp Image 2023-05-18 at 16.52.53.jpeg Milena Alba, profesora de Química.

“Lógico que sin esos papeles me cuesta conseguir trabajo y no puedo validar mis títulos. Pero cuando arrancás ya podés darte gustos, ahorrar; es otro sistema. Ahora tengo trabajos de camarera y todo lo relacionado en el rubro hasta que pueda validarlos”, detalló.

La mayoría de los argentinos apenas llega se pone a trabajar de mozo La mayoría de los argentinos apenas llega se pone a trabajar de mozo

Por su parte, Mariana Clausi es gestora de ciudadanía y ante la requisitoria de Medios Andinos sobre la cantidad de consultas de jóvenes y adultos para viajar a Europa, detalló: “Hay un aluvión de consultas, creció bastante con respecto al tema pandemia, momento en que había más incertidumbre y todo era crisis, incluso viajar. Lo mismo pasó con las economías de todos los países que estaban bastante golpeadas, pero ahora hay un aluvión de gente que se quiere ir".

Además enfatizó en que la gente que no quiere esperar tiempos. Como "las personas que quieren hacer los trámites en Italia, por sobre todo, o ver la manera más rápida de obtener la sentencia de ciudadanía”, finalizó.