Historia de Vida

"De la medicina a la política: Olivieri quiere ser la voz de los jubilados en General Alvear"

Vive en El Juncalito, combina su rol de emprendedor con una nueva apuesta en la política: ser concejal por el Partido de los Jubilados en General Alvear.

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

En Noticiero Andino conocemos la historia de vida de Fernando Olivieri, un médico a punto de jubilarse que llegó hace algunos años desde Buenos Aires buscando la tranquilidad que ofrece General Alvear. Actualmente, es agricultor en la zona de El Juncalito, emprendedor y participa activamente de las actividades sociales y culturales del departamento.

Sus inquietudes lo llevaron a tomar la decisión de inmiscuirse en el complejo mundo de la política y es por eso que aceptó la propuesta del Partido de los Jubilados y será candidato a concejal en primer tiempo por ese espacio. “Quiero ser la voz de los que no tienen voz en este momento”, aseguró Olivieri.

image

Olivieri comentó respecto a su candidatura a ocupar una banca en el Concejo Deliberante alvearense: "Decidí venir a este departamento a armar mi hogar, motivado por las importantes potencialidades que tiene este departamento al cual amo. Me gusta la ecología, la cultura, el arte, vengo de una familia de artistas. Vengo con la idea de llevar a cabo propuestas nuevas y estoy muy confiado en que voy a ocupar este cargo, no le tengo miedo a la política y me gusta llegar por medio que no son habituales buscando innovación, con otros métodos que pueden aportar mucho"

Olivieri, entre la medicina, la agricultura y la política: su nuevo desafío en General Alvear

Embed - EL CANDIDATO “DISRUPTIVO” QUE QUIERE SU BANCA EN EL HCD

