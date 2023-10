Cuatrerismo: ¿que dice la ley sobre este flagelo que azota al sur provincial?

El abogado Oscar Mellado explicó cuáles son las tipificaciones de los delitos vinculados al cuatrerismo o abigeato y al robo de animales, argumentando que la ley es correcta, que no haría falta hacer cambios, sino aplicarla con rigor.

Explicó que hay penas diferentes según los agravantes. Es decir, si participan funcionarios públicos, o si además de faenar se roba al animal, o si solo lo roban, pero no lo faenan.

Ante los reclamos de algunos productores en San Rafael y denuncias realizadas, mencionó que “no hay excusas para no investigar cuando no existe la prueba in fraganti”. Aseveró que lo que falta para que esta problemática se resuelva, es hacer cumplir la ley.