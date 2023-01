Crisis en las cooperativas: qué pasa en el Sur provincial

El objetivo es que estas accedan a diferentes beneficios como aportes no reembolsables o la posibilidad de regresar al programa Mendoza Activa. En la actualidad, en la provincia siete de cada 10 cooperativas no han presentado esta documentación.

“ La situación de las cooperativas, como cualquier pyme, han sufrido las consecuencias de la pandemia y el parate económico , nos encontramos con que 7 de cada 10 cooperativas no están al día con sus balances”, indicó.

El funcionario expresó también que, al no poder presentar el balance mencionado, no pueden acceder a préstamos o herramientas financieras como subsidios o ANR (aportes no reembolsables), por ejemplo.

“Nosotros establecimos una conexión con una app del Gobierno para que se puedan enviar notas desde las cooperativas para ser incluidas en el programa de regularización, nosotros hacemos un análisis de la cantidad de balances que adeudan; hay entidades que deben hasta 10 balances”, agregó.

Qué pasa en el Sur

Sobre la situación de las cooperativas en el sur de Mendoza, donde hay más de 80, Dimartino reconoció que “la realidad es similar a la de la provincia, tienen la posibilidad de ingresar en estos programas de regularización o sumarse al programa Mendoza Activa”.

- Gentileza Canal 6