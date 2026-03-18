Crisis en la producción frutihortícola: productores de Mendoza advierten por costos y caída del consumo

La producción frutihortícola en problemas.

Esta situación no es de esta temporada, sino que ya viene de antes, y hoy vemos productores que se están manteniendo con lo poco que tienen y no arriesgan a plantar más hectáreas como lo hacían en años anteriores.

Hemos visto cómo, a raíz de las intensas lluvias que hemos tenido en la provincia, aumentaron considerablemente los precios de algunos productos, pero a los pocos días tuvieron que bajarlos porque no había venta.

La cadena de comercialización está muy resentida, ya que no hay efectivo circulante; la gente se cuida mucho a la hora de comprar y esto se traslada a que haya puestos de la feria que han cerrado sus puertas.

Hoy urge buscar alguna solución para los productores, y otro factor que ha surgido en los últimos días en los mercados es la gran cantidad de cheques devueltos, lo que repercute fuertemente en la cadena de comercialización, es decir, productores y comercializadores. Situación delicada de la producción en los campos del país Embed - ECONOMÍA REGIONAL: PRODUCCIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE MENDOZA: SE AGUDIZA LA CRISIS