Covid y vacunación en Valle de Uco: cuál es la situación

En Valle de Uco no se han registrado casos en los últimos días

Un dato de los últimos días indica que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , informó que hay un aumento de casos de covid en las últimas semanas, y si bien comentó que no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud, también puso énfasis acerca de la necesidad que la población se acerque a los centros de vacunación para colocarse los refuerzos de la vacuna contra el virus.

En Valle de Uco recomiendan actualizar la vacunación contra Covid

Para conocer la situación en la región, Noticiero Andino Valle de Uco consultó con el Coordinador de Salud, Lic. Paulo González Trigo, quien comentó que en el Valle de Uco no se han registrado casos en los últimos 60 días, aunque ello no implica que no exista circulación del virus.