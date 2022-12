Covid en General Alvear: el 50% de los hisopados da positivo

Ahora, la realidad no ha cambiado mucho y la novedad es que la mitad de los hisopados que se hacen en esa comuna, da positivo . “El 50% de los hisopados salen positivo, hay muchos casos leves gracias a la vacuna y no hay gente internada en terapia intensiva, sino en sala común”, explicaron autoridades sanitarias.

A su vez, señalaron que “mucha gente no va a hisoparse porque lo toma algo leve, lo que no nos da un número real de casos en Alvear, hay una importante parte de la gente que no tiene la 4 dosis colocada y eso hay que reverlo”.