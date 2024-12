Convocatoria al casting de artistas para la Fiesta de la Vendimia 2025

Toda la documentación solicitada es de carácter obligatorio y, ante la omisión y/o falta de una de ellas, se considerará artista no inscripto, excluyente (no se permitirá audicionar a aquellas personas que se presenten sin haberse inscripto vía formulario web o no hayan cumplido con la documentación solicitada, sin excepción).

Las audiciones tendrán lugar en el complejo Nave Cultural, ubicado en calle España y Maza de la Ciudad de Mendoza, en los siguientes días y horarios:

Bailarinas y bailarines contemporáneos: lunes 6 de enero de 2025, con acreditación obligatoria de 19 a 20h en la Nave Cultural (La Báscula). Actores y actrices: lunes 6 de enero de 2025, con acreditación obligatoria de 19 a 20h en la Nave Cultural (Sala 2). Bailarinas y bailarines folclóricos: lunes 6 de enero de 2025, con acreditación obligatoria de 19 a 20h en la Nave Cultural (Sala 1).

Etapa de selección por casting:

Los jurados realizarán la selección de los artistas (actores/actrices y bailarines/bailarinas) que hayan realizado correctamente la acreditación y audición. El resultado se dará a conocer al finalizar este encuentro, siendo inapelable la decisión del jurado.

Descargar decreto y reglamento.