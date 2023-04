Conociendo al candidato: Nadir Yasuff por Unidad Ciudadana

El edil Nadir Yasuff, representa a Unidad ciudadana y busca conseguir su lugar como candidato para alcanzar la intendencia de San Rafael. Su discurso se enfoca en la renovación del Peronismo. En la siguiente entrevista conocemos sus propuestas para seducir al electorado. Frente a las cámaras del noticiero de Canal 6 Telesur el candidato adelantó: "En estos últimos cuatro años he terminado de formarme en este desafío que no es poco y debemos estar preparados, lo hemos hecho y estamos convencidos que podremos aportarle a los sanrafaelinos lo que están necesitando. Venimos promoviendo hace muchos años un recambio generacional no solo en lo partidario sino en la dirigencia política en general y nuestra propuesta en las siguientes elecciones tiende a eso, con un montón de dirigentes que vienen trabajando hace mucho en los diferentes ámbitos y que lo hemos sintetizado en nuestra lista. Venimos recorriendo mucho el departamento no solo en la campaña sino también la gestión en el Concejo y que nos dio la base para armar nuestra plataforma de gobierno".