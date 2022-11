Cómo surgió la ordenanza del "chancho enjabonado"

Con la publicación de la Ordenanza denominada Juegos Tradicionales y Riendas en el Concejo Deliberante de Malargüe, se desató polémica por alguno de estos juegos, como el “ chancho enjabonado ”, práctica para sectores de la sociedad que no está de acuerdo a los tiempos actuales en el que se respetan “los derechos de los animales”, sostienen.

Ante esto, y en diálogo con el equipo de SITIO ANDINO, la edil explicó que “la ordenanza en realidad le da un marco a las actividades de juegos tradicionales y riendas que en nuestro departamento se realizan de manera continua”, comenzó diciendo.

Camiolo dijo además que “son juegos tradicionales inscriptos y tienen reglamentos en la Federación Gaucha y que cumplen la Ley Nacional de Cuidados del Animal”, añadiendo que no se incumple con ninguna legislación provincial ni nacional”.

Entre los argumentos que esgrimió la concejala malargüina, citó que “estos juegos se realizaban en fincas de algún vecino, en sectores incluso cercanos a la zona urbana, con su caballos, y no había ningún ordenamiento ni marco normativo para que eso se llevara a cabo”, añadiendo de inmediato que “y en función de lo que ya se venía haciendo y de una dificultad que hubo” con la intervención de la Justicia Contravencional “porque esto se considera un evento no declarado, por lo tanto clandestino”, es que consideraron con esta ordenanza “para que se proteja a los jinetes, espectadores y también los derechos de los animales”.

CONCEJAL SILVINA CAMIOLO JINETEADAS

La normativa municipal, a través de la ordenanza de Juegos Tradicionales y Riendas, establece que “no se pueden realizar juegos que no estén dentro de la Federación provincial”, que el acontecimiento cuente además “con seguro” para los asistentes, y “que haya baños químicos no se vendan bebidas alcohólicas, no se cobre entradas” y que los organizadores presenten “un programa del evento”, remarcando que “no cualquier vecino puede organizar este tipo de encuentros, sino agrupaciones gauchas debidamente inscriptas y con su personería jurídica al día”.

Al momento de responder sobre algunos de los juegos, que están citados en la ordenanza, como el “del chanco enjabonado”, y la “corrida de la gallina”, que han provocado el rechazo de algunos organismos proteccionistas, Silvina Camiolo indicó que “hay algunos de estos juegos que implican el nombre de animales, por ejemplo la voleada del choique, que en la actualidad no se hace” con un animal vivo “aunque hace unos años si, y mientras hemos avanzado en los derechos de los animales estás cuestiones han ido mejorando”.

Camiolo cerró diciendo que “en relación al chancho enjabonado, y hablando con las agrupaciones gauchas”, este juego “no es el que juego que más se realiza, pero si se realiza es con niños”, detallando que lavan al cerdo “con jabón en pan” y al ser dejado en libertad, saliendo el animal despavorido, y es ahí cuando “el niño lo tiene que atrapar”, insistiendo que este entretenimiento está entre los que coteja la Federación Gaucha de Mendoza.