¿Cómo será la actividad del comercio en San Rafael, durante este nuevo fin de semana largo?

Luis Lucchesi, secretario general de la Unión Empleados de Comercio de San Rafael (UEC) aclaró el alcance del feriado del 1 de mayo y el día no laborable del 2 en el departamento sureño.

Como es de público conocimiento, este jueves 1° de mayo se celebra en Argentina el Día Internacional de los trabajadores y será feriado . Es así que muchos se preguntan si habrá un nuevo fin de semana largo. El viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos , lo que lo convierte en un día distinto a un feriado nacional.

prendas de vestir para invierno.jpg Comercios de San Rafael se preparan con promociones para pasar el invierno.

Los empleadores decidirán si el personal debe trabajar o no. Además, otra diferenciación existente es el pago de honorarios. En los feriados el pago es el doble para quienes trabajan, mientras que en los días no laborables no tienen esta obligación, salvo que el empleador lo estipule.