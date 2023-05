Colapsaron las cloacas en un Barrio de San Rafael

En el Barrio el Molino de San Rafael, se da una situación particular con respecto a las cloacas, la obra no está terminada sin embargo muchos vecinos se conectaron clandestinamente a la cloaca, ocasionando el colapso de las mismas. El informe de canal 6 da cuenta de que los desechos cloacales fluyen en varios sectores del Barrio en cuestión tras la decisión que tomaron algunos los habitantes de lugar de accionar por su cuenta sin haber esperado la terminación del trabajo. "El olor es nauseabundo, no se pude respirar durante el día, debemos cerrar todas las ventanas y puertas", comentaba un habitante de la zona que agregaba además, "el olor es peor que cualquier otro, por la mañana destapan con los camiones, pero en la noche vuelve a salir de vuelta el agua, esto es de nunca acabar". Estos vecinos además que no se conectaron clandestinamente, sufren de la putrefacción en sus casas y que aquellos que si lo hicieron le echen en cara la situación.