Casi 27 mm de lluvia en General Alvear: el municipio asegura que todo funcionó correctamente

Javier Velasco, de Defensa Civil Mendoza.

Según explicó el funcionario, las precipitaciones comenzaron en horas de la madrugada del jueves 8 de enero. “Desde las primeras horas de la mañana, prácticamente desde la madrugada, alrededor de las tres y media o cuatro, arrancó esta intensa lluvia”, indicó. En ese marco, precisó que hasta las nueve de la mañana se registraron “casi veintiséis, veintisiete milímetros”, momento en el cual se realizó el corte de las estaciones de medición.

Velasco señaló que, hacia el mediodía, se sumaron algunos milímetros más y que las lluvias continuaron durante la tarde hasta las diecisiete o dieciocho horas aproximadamente, ya no con la intensidad de la mañana. En relación al pronóstico, recordó que se habían emitido alertas para la provincia. “El pronóstico nos marcaba una alerta amarilla y alerta naranja por algunos puntos de la provincia, que indicaban la posibilidad de fuertes lluvias”, afirmó.

En Carmensa y la zona Oeste fue donde mas agua cayó en General Alvear Respecto al funcionamiento de la infraestructura urbana, el director destacó el trabajo conjunto con otras áreas municipales. “Ha funcionado bien todo el sistema; se ha trabajado con la gente de Servicios Públicos y el sistema de colectores, y no hemos tenido problemas para drenar el agua”, explicó, principalmente durante el período de mayor intensidad, entre las siete y media y las nueve de la mañana.

Sobre la situación en los distritos, Velasco indicó que las precipitaciones fueron dispares. “En los distritos prácticamente ha sido muy poca la cantidad de agua que ha caído; en Carmensa y en la zona Oeste, un poco más”, detalló. En cuanto a las intervenciones, señaló que fueron limitadas. “No tuvimos grandes intervenciones, salvo algunas infiltraciones de techo”, expresó. Finalmente, destacó el trabajo preventivo realizado por distintas dependencias municipales. “Quiero destacar el trabajo de la gente de Contingencia y de la Municipalidad, que ha permitido reparar muchos techos de familias que tenían problemas de anegamiento”, señaló. En ese sentido, concluyó: “eso hace que hoy, ante lluvias intensas en poco tiempo, no tengamos las intervenciones que teníamos hace un año atrás. Podemos decir que el sistema entre las distintas áreas de la Municipalidad ha funcionado bien”.