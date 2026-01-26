26 de enero de 2026
Capacitación clave para los nuevos camiones de recolección en Maipú

Maipú Municipio, junto a Aprocam, dictó el taller de Manejo defensivo y profesional para el personal que operará las nuevas unidades.

Nueva capacitación y formación de Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

La formación y capacitación “Manejo defensivo y profesional”, brindada junto a Aprocam, alcanzó al personal que operará los nuevos camiones de recolección, en el marco del proceso de modernización y profesionalización de los servicios municipales.

Maipú Municipio realizó una serie de capacitaciones para el personal que utilizará las nuevas unidades de recolección de residuos y, en ese contexto, estuvieron incluidas las dos primeras conductoras mujeres de la comuna.

Se trata de Nadia Sánchez y Gabriela Cavolos, quienes serán choferes de los flamantes camiones prensa adquiridos por el Municipio y que completaron con éxito el taller denominado “Manejo defensivo y profesional”.

Talleres de capacitaciones en Maipú Municipio

Las capacitaciones fueron realizadas por la Asociación de Propietarios de Camiones Mendoza (Aprocam) y se llevaron a cabo cuatro clases teóricas durante diciembre y cuatro prácticas, con una posterior evaluación.

En total, 28 integrantes del personal municipal fueron parte de los diferentes talleres, los cuales fueron dictados en el edificio del Honorable Concejo Deliberante.

De esta manera, Maipú continúa las constantes capacitaciones para empleados y empleadas de la comuna, con lo que se busca ampliar la profesionalización de los servicios brindados en cada rincón del departamento.

