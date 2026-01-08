Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

El Municipio de Godoy Cruz reafirma su compromiso para la convivencia responsable con la fauna urbana e invita a la comunidad a realizar acompañar el cuidado de la biodiversidad .

En ese contexto, se destacan las tareas realizadas por la comuna: instalación de casas de lechuzas y hoteles de insectos en distintos espacios verdes del departamento, como también la colocación de plantas xerófilas y nativas en espacios verdes.

Infraestructura vial La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles

Estas iniciativas buscan favorecer la presencia de aves insectívoras, arañas y murciélagos que cumplen funciones esenciales en el control biológico de insectos.

Este enfoque integral resulta especialmente relevante en el contexto de enfermedades transmitidas por vectores , donde la prevención, la información y el fortalecimiento de los ecosistemas urbanos saludables son herramientas clave que complementan las medidas sanitarias tradicionales.

image

Cuidado de la biodiversidad urbana

Desde el Municipio se promueve una convivencia responsable con la fauna urbana, basada en el conocimiento y el respeto. Así, se entiende que la ciudad también es un ecosistema habitado por múltiples especies que aportan beneficios directos a la calidad de vida de la comunidad.

A lo largo de 2026 se continuará con el trabajo en acciones de educación ambiental y sensibilización, y se invita a vecinos y vecinas a sumarse a prácticas que favorezcan la biodiversidad y el cuidado del ambiente.