Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

Durante 2026, Godoy Cruz continuará con programas de educación ambiental y sensibilización, invitando a vecinos a sumarse al cuidado de la fauna y del ambiente.

Cuidado de la biodiversidad en Godoy Cruz.

En ese contexto, se destacan las tareas realizadas por la comuna: instalación de casas de lechuzas y hoteles de insectos en distintos espacios verdes del departamento, como también la colocación de plantas xerófilas y nativas en espacios verdes.

Estas iniciativas buscan favorecer la presencia de aves insectívoras, arañas y murciélagos que cumplen funciones esenciales en el control biológico de insectos.

Este enfoque integral resulta especialmente relevante en el contexto de enfermedades transmitidas por vectores, donde la prevención, la información y el fortalecimiento de los ecosistemas urbanos saludables son herramientas clave que complementan las medidas sanitarias tradicionales.

Cuidado de la biodiversidad urbana

Desde el Municipio se promueve una convivencia responsable con la fauna urbana, basada en el conocimiento y el respeto. Así, se entiende que la ciudad también es un ecosistema habitado por múltiples especies que aportan beneficios directos a la calidad de vida de la comunidad.

A lo largo de 2026 se continuará con el trabajo en acciones de educación ambiental y sensibilización, y se invita a vecinos y vecinas a sumarse a prácticas que favorezcan la biodiversidad y el cuidado del ambiente.

