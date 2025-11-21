Artesanos de Tupungato dirán presente en una nueva edición del Paseo de la Fuente

El departamento de Tupungato reafirma su compromiso con el impulso a la producción de sus artesanos y la promoción de sus emprendimientos en espacios de alta visibilidad en la provincia para alentar el trabajo genuino y fortalecer la economía social .

Tupungato participará por segunda vez en el evento “Paseo de la Fuente – Especial Primavera”, una propuesta del Gobierno de Mendoza que reúne a unidades productivas para exhibir y comercializar sus productos en un entorno natural y convocante. La actividad se realizará en el Parque General San Martín, frente a la emblemática Fuente de los Continentes, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer y adquirir artículos elaborados por emprendedoras y emprendedores tupungatinos.