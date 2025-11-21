21 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Feria provincial

Artesanos de Tupungato dirán presente en una nueva edición del Paseo de la Fuente

Artesanos y unidades productivas de Tupungato mostrarán sus creaciones frente a la Fuente de los Continentes, en el parque General San Martín.

Emprendedores de Tupungato&nbsp; se presentarán en el Parque General San Martín.

Departamentales

El departamento de Tupungato reafirma su compromiso con el impulso a la producción de sus artesanos y la promoción de sus emprendimientos en espacios de alta visibilidad en la provincia para alentar el trabajo genuino y fortalecer la economía social.

Tupungato participará por segunda vez en el evento “Paseo de la Fuente – Especial Primavera”, una propuesta del Gobierno de Mendoza que reúne a unidades productivas para exhibir y comercializar sus productos en un entorno natural y convocante. La actividad se realizará en el Parque General San Martín, frente a la emblemática Fuente de los Continentes, y ofrecerá al público la oportunidad de conocer y adquirir artículos elaborados por emprendedoras y emprendedores tupungatinos.

image

Tupungato en la Ciudad

  • Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre
  • 11.00 a 20.00 horas
  • Parque General San Martín – Frente a la Fuente de los Continentes
