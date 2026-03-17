Ante el aumento de extravíos, dictarán un curso de iniciación al montañismo en San Rafael

El extravío de personas que salieron en modo recreativo a realizar montañismo y se encontraron o que estaban perdidos, o que se les hizo de noche y no saben cómo volver. Estas situaciones se repiten casi todas las semanas en el departamento de San Rafael. Eso motivó al Club Andino El Sosneado a realizar los cursos de iniciación al montañismo. En este curso se darán los principios básicos para que cada salida tenga la seguridad suficiente para que no se transforme en una situación problemática. El curso inicia el próximo 25 de marzo y tiene una duración de tres meses.