Al merendero "Hecho con amor", le rompieron el corazón

‍La falta de donaciones y el constante aumento de personas que asisten han puesto al merendero al borde del cierre, situación que genera profundo dolor en la familia que desinteresadamente trata de sostenerlo desde hace siete meses. Maite Silva, responsable de llevar adelante diariamente este gesto de solidaridad, comentó entre lágrimas: "Siento mucho dolor en mi corazón, hoy vinieron muchas personas y les tuve que decir que no, por qué no tenemos nada para ayudarle. No tenemos ni una heladera como para hacerles un batido o un licuado, nos quedamos sin plata".