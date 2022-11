Abuso sexual a una menor en San Rafael: sin avances en la investigación

“El 21 se cumplirán dos meses, no hay avances, nadie me dice nada y si hay algún detenido no me han comunicado nada, la llevo a la psicóloga y la ve bien, no sabemos cuándo la citarán para ver si reconocer a alguna persona”, afirmó.

“Citaron a mi hija de 18 años para hacerle unas preguntas pero decían que estaban investigando porque podía ser que mi hija confundiera realidad con ficción, la última vez que fui hablé con el fiscal Ávalos”, añadió la mujer.

Por otro lado, la madre de la víctima explicó que “las únicas pericias que vi fue la que les hizo el cuerpo forense a las 21 horas porque ese día era feriado por la sanidad, mi hija ingresó a las 16 al hospital y recién a esa hora la atendieron”.

Desilusión

Antonia reconoció que a casi dos meses del episodio que sufrió su hija, se va desilusionando porque no ve que se esclarezca lo que pasó esa siesta del 21 de septiembre.

“A medida que pasa el tiempo, me desilusionó más, yo no creo que me hija me esté mintiendo y es más, a ella la vio una ginecóloga pero no entiendo como es la justicia ni porque no la citan. Si mi hija no ve fotos ni nada, no sabemos qué pasará y quizá todo quede en el olvido, me citan y voy, pierdo la mañana de trabajar, y sigue sin haber novedades”, cerró.

