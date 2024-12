Abigeato en el Este: refuerzan controles y se trabaja contra el comercio clandestino

Cualquier sospecha de abigeato se debe denunciar

Durante la reunión, se analizó la baja en los casos de abigeato en la zona Este y se remarcó la necesidad de mantener la vigilancia activa. “Aunque no hemos registrado nuevos hechos en el último tiempo, no podemos relajarnos. La clave es fortalecer la prevención y garantizar que no haya espacios para la ilegalidad”, agregó el director general de Relaciones con la Comunidad.

También se hizo hincapié en la importancia de la denuncia ciudadana. “Cualquier sospecha debe reportarse al 911. En las áreas rurales, los vecinos conocen su entorno y pueden identificar rápidamente cualquier situación extraña. Esa información es fundamental para que podamos actuar de manera inmediata”, señaló Amat.

Además, se priorizó la optimización de los recursos disponibles a nivel provincial y municipal. “La Policía Rural trabaja intensamente en la zona Este, pero también articulamos con otras dependencias cuando se necesitan refuerzos. Además, estamos coordinando con los cuerpos de inspectores municipales para maximizar los resultados”, explicó el director general de Relaciones con la Comunidad.