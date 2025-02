A un mes del temporal en Real del Padre, hay zonas rurales afectadas que no podrán volver a producir

“Ha sido un panorama bastante desolador el que dejó este tornado y la verdad que para nosotros ha sido un trabajo inmenso, no solamente para la gente de la delegación municipal, sino también para toda la gente de Defensa Civil , de la Cruz Roja y de Desarrollo Social del departamento que vinieron y nos dieron una mano para poder relevar todos esos domicilios, poder visitarlos y ver las necesidades para ayudar”, explicó Pérez.

El delegado alertó sobre las zonas productivas que el año que viene no podrán ser sembradas. “Las pérdidas son incalculables, en la zona rural han sido del 100%. Hay lugares que no van a poder volver a producir el año que viene, por ejemplo. Y hay otros lugares donde directamente van a tener que arrancar todos los frutales o las viñas y volver a poner nuevas”, detalló.

Pérez contó que hay productores desesperados y hay dos casos que perdieron las cámaras frigoríficas por el viento.

“El resto de los productores está a la deriva, desesperados porque la situación, con las fincas destrozadas, no da como para pagar todos los impuestos, el agua, todo lo que abonaban que realmente es una barbaridad. No tienen cosecha, no tienen fruta guardada, nada”, explicó.

Además, indicó que el movimiento económico disminuyó y todos los ámbitos lo notan. “La mayoría de la gente ha tenido que salir a trabajar a otros distritos de San Rafael. Hay cuadrillas que vienen a buscar gente acá y los llevan a otros distritos o al departamento vecino de Alvear para trabajar porque acá realmente la gente se quedó sin trabajo”, describió.

El delegado dijo que Real del Padre tiene un espíritu guerrero que les permitirá salir adelante. A su vez, les agradeció a todas las instituciones que colaboraron ante el desastre que provocó el temporal.

“Es un pueblo que va a salir adelante, estamos golpeados y tristes, todavía nos cuesta reaccionar, pero en el momento en que reaccionemos y encontremos la punta del ovillo, vamos a salir adelante”, expresó.