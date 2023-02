Vendimia 2023: la reina de San Martín y su programa de salud para personas gestantes

La joven representó al distrito de Palmira y en la noche del sábado 28 de enero, la eligieron para representar la comuna sanmartiniana . Milagros Roldan está finalizando sus estudios universitarios en obstetricia y su profesión fue la causa por la cual eligió postularse como reina departamental. Porque cree que el sistema de salud público a tomado una nueva deuda con las personas gestantes , debido a que no hay "programas constantes" que enseñen sobre los cuidados durante el embarazo y el posparto.

Por eso, la sanmartiniana expresó en el programa de "Destino Andina" que le gustaría "liderar un plan que abarque a todos los distritos de la comuna y que también llegue a cada departamento de Mendoza ". "Mi proyecto lo vengo pesando desde la facultada y dije ´por qué no aplicarlo en Palmira o en su defecto, en todo el departamento´. Se trata de un proyecto de atención integran para la maternidad. Mi idea es llegar a todos los lugares, donde las mamás no pueden acceder a un curso privado para la preparación a la maternidad", expresó la reina departamental del Este .

GRAN MENDOZA: Milagros Roldán, reina de San Martín 2023

La propuesta posee una gran voluntad para mejorar la calidad de vida en San Martín, pero Milagros Roldán tiene sus dudas al respecto de la viabilidad del proyecto, debido a que la idea no abarca a la industria turística y menos a la industria vitivinícola, que tanto se hace hincapié en la temporada de Vendimia. Sin embargo, la representante del Este persiste con su idea y aseguró que "ha tenido el visto positivo al presentar su plan en la comunidad".

"Por ahí tengo mis dudas acerca de la aceptación que tendrá mi proyecto porque no se relaciona con lo que es Vendimia o la industria del turismo. Pero con las personas que he hablado, ellas me han manifestado que el proyecto es muy bueno", sentenció la reina de San Martín.