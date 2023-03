Vendimia 2023: la reina de La Paz y su estrategia electoral para ganar las departamentales

" Desde que salí, tenemos una agenda a full y todos los días tenemos actividades. Recuerdo que salí electa un viernes y el lunes ya tenía producción de fotos, entrevistas y creo que hasta el día de hoy no asimilo este momento. Empezó todo muy rápido y sigue a esa velocidad, un ejemplo ha sido la semana de la Vendimia Federal", remarcó la entrevistada.

"Mi campaña para ser elegida como la reina departamental se llevó adelante por las redes sociales y en salir a caminar mi pueblo. De esa manera, conocí parte de mi departamento. Lo cierto es que me moví mucho por las redes, debido a que los adultos mayores de la comuna no usan con frecuencia las redes sociales. Entonces, salí a caminar con el fin de que me conozcan", recordó la representante de La Paz.

GRAN MENDOZA: Ana Laura Verde es la nueva reina de La Paz

Al mismo tiempo, agregó: "Llegaba a las casas y me presentaba, quién era y qué iba hacer. Esto me llevó varias semanas y habré estado un mes completo cumpliendo esta tarea. Desde el 10 de diciembre hasta que fue la fiesta departamental nunca paré".